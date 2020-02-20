В Казани побит очередной температурный рекорд

19 февраля в Казани был побит очередной температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Накануне на авиационной метеостанции Казань-Сокол максимальная температура воздуха составила +2,0 градуса. Предыдущее повышение температуры до +1,8 градуса в Казани отмечали в 1963 году. Отметим, что за текущий год это уже не первое аномальное повышение температуры: так, 16 января в Казани зафиксировали рекордные для этого времени +2,6 градуса.

Ранее казанские ученые объяснили, как аномально теплая зима может повлиять на дороги и настроение людей.