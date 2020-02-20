Алсу призналась, что покупала голоса ради победы дочери в шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу призналась, что покупала голоса для победы дочери Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Но, по ее словам, все происходило в рамках правил программы.

«Я голоса покупала в том количестве, которое разрешалось правилами Первого канала. В рамках так называемого голосования все участники, всех сезонов голоса покупали, потому что отдать свой голос, элементарно не заплатив, невозможно было. Каждая СМС денег стоила, и об этом постоянно Нагиев говорил: "Покупайте, покупайте, это детям на помощь и так далее"», - заявила Алсу в откровенном интервью на шоу «Осторожно. Собчак».

Певица сообщила, что в перерывах между съемками «строчила смс» с двух телефонов. «Я лично купила 40 смс – у меня два телефона, и я строчила в паузах между съемками. Да, кто-то может позволить себя одно смс, кто-то два».

Алсу не согласна с тем, что 38 тысяч голосов, признанных сомнительными, помогли ее дочери победить в шоу. «Даже если вычесть их из общей суммы, то каким образом это влияет на победу?»

Певица со слезами на глазах сказала, что сожалеет, что не нарочно причинила боль своему ребенку. «Она этого не заслужила, я очень об этом сожалею».