В Казани пропал 23-летний парень, нужны волонтеры

В Казани пропал 23-летний Ойбек Абдукадыров, сообщили в поисковом центре «Лиза Алерт» в Татарстане. Парень вышел из дома 19 февраля и больше о нем ничего не было известно, у волонтеров имелись основания начать срочные поиски, подробности не разглашаются.

Сегодня ночью поисковики и неравнодушные горожане до трех часов прочесывали лес, однако пока Ойбека не нашли.

Приметы: рост 190 сантиметров, худощавый, черные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: черный пуховик, черные штаны, черные кроссовки.

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