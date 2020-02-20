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В Казани пропал 23-летний парень, нужны волонтеры

Cегодня, 08:19 191 0 Автор: prokazan.ru

В Казани пропал 23-летний Ойбек Абдукадыров, сообщили в поисковом центре «Лиза Алерт» в Татарстане. Парень вышел из дома 19 февраля и больше о нем ничего не было известно, у волонтеров имелись основания начать срочные поиски, подробности не разглашаются.

Сегодня ночью поисковики и неравнодушные горожане до трех часов прочесывали лес, однако пока Ойбека не нашли.

Приметы: рост 190 сантиметров, худощавый, черные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: черный пуховик, черные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно, звоните 89600974973 или 8(800)700-54-52

 

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