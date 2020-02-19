В Казани водитель BMW X5 проехал на красный и устроил ДТП с пострадавшим

В Казани произошла очередная авария с участием автомобиля BMW X5.

Как пояснили в ГИБДД РТ, 17 февраля в 23 часа 18 минут 24-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Татарстан на пересечении с улицей Габдуллы Тукая, по предварительным данным проехал на красный свет и и врезался в "Ладу Приору", машина следовала по улице Габдуллы Тукая со стороны улицы Парижской Коммуны в направлении улицы Фатыха Карима.

В результате аварии 26-летний водитель отечественного автомобиля с переломом ребер справа был госпитализирован.

Напомним, что 12 февраля аналогичная иномарка насмерть сбила пенсионера около казанского ипподрома.