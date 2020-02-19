Возле одного из торговых центров Казани избили и ограбили парня

В Казани возле одного из торговых центров на парня напали и ограбили двое молодых людей.

15 февраля в полицию обратился 18-летний потерпевший с заявлением, что поздно ночью возле одного из торговых центров неизвестные, применяя физическую силу, отобрали у него телефон. Полицейские выяснили, что в данном месте казанцу встречу назначила девушка, с которой он ранее поссорился в ходе переписки. Однако в назначенное время выяснить отношения пришла не она, а два молодых человека, которые и отобрали телефон. Их задержали, нападавшими оказались два 19-летних местных жителя. Они признались в содеянном, а телефон правоохранители нашли в одном из комиссионных магазинов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Как уточнили в МВД РТ, задержанные находятся под подпиской о невыезде.