В Татарстане рабочий погиб под упавшим деревом

В Высокогорском районе РТ в лесу погиб 54-летний рабочий.

По данным Следкома республики, 18 февраля 2020 года рядом с заброшенным военным полигоном у поселка Каменка в Высокогорском районе во время санитарной очистки леса погиб рабочий.

По предварительным данным, мужчина пытался спилить дерево, однако оно не упало, а повисло на ветвях. Вместе с напарником мужчина продолжил работу, в какой-то момент рабочему потребовалась бензопила, лежавшая под подпиленным деревом. В результате, когда лесоруб подошел к пиле, дерево упало ему на голову. Получив травмы не совместимые с жизнью, он скончался на месте. Мужчина находился в лесу без защитной каски, уточняют в Следкоме.

По данном факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.