В РТ пьяный водитель скрылся от полицейских, а потом заявил об угоне машины

35-летнего жителя поселка Васильево осудили за заведомо ложный донос о совершении преступленияю

Как пояснили в прокуратуре РТ, 29 апреля 2019 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Лада Гранта». По пути в Васильево его попытались остановить сотрудники ГИБДД. Водитель не выполнил требования автоинспекторов и скрылся, после чего бросил автомобиль на одной из улиц.

Позже обратился в полицию с заявлением о том, что его машину угнали. Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства Приговор в законную силу не вступил.