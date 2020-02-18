В Казани водитель Infiniti QX50 устроил тройное ДТП и сбежал

В Казани водитель кроссовера устроил ДТП и скрылся с места аварии.

По данным Госавтоинспекции, 17 февраля в 08.15 38-летний водитель автомобиля Infiniti QX50 двигался по проспекту Амирхана; напротив дома № 83 он, по предварительным данным, при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в Renault LOGAN под управлением 32-летнего водителя. От удара LOGAN отбросило через разделительную полосу, там он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115 под управлением 38-летнего водителя.

В результате аварии водитель автомобиля Renault получил сотрясение головного мозга. Водитель автомобиля Infiniti QX50 после ДТП сбежал с места происшествия, позже был разыскан полицейскими.