Под Казанью подростки ради развлечения пытались угнать машину

В поселке Васильево наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал несовершеннолетнего угонщика.

В 2 часа ночи при патрулировании улицы Октябрьской правоохранители обратили внимание на группу ребят, толкавших во дворе жилого дома автомобиль ВАЗ-21099. Увидев росгвардейцев, они разбежались по сторонам, не успел скрыться от патруля только находившейся за рулем машины молодой человек. Им оказался ранее судимый 17-летний местный житель.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что он с приятелями ради забавы угнал машину от дома по улице Праздничной. Парень проник в салон автомобиля, соединил напрямую провода в замке зажигания и завел двигатель. Проехав несколько сотен метров, автомашина заглохла. Тогда молодые люди вышли из машины стали ее толкать, пытаясь вновь завести. За этим занятием их и застал наряд вневедомственной охраны.

Задержанного подозреваемого передали полицейским для принятия процессуального решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Угон».