В Татарстане на федеральных трассах ликвидируют восемь мест концентрации ДТП

В 2020 году на федеральных трассах в Татарстане ликвидируют восемь мест концентрации ДТП. Сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азата Гатауллина.

Шесть аварийных участков обнаружили по итогам прошлого года на трассе М7 «Волга», еще два на трассе Р-239 Казань – Оренбург и на подъезде к аэропорту.

К марту уже будет подготовлена программа по ликвидации мест концентрации аварий. На участках установят барьерных ограждения, чтобы разделить встречные потоки машин. Также будут освещены пешеходные переходы и автобусные остановки.

В прошлом году на федеральных трассах на территории республики было ликвидировано девять из 11 выявленных в 2018 году аварийных участков.