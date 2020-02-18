Самолет, летевший в Казань, не смог сесть и вернулся в Екатеринбург

Вылетевший накануне вечером самолет Bombardier CRJ200 из аэропорта Кольцово в Казань не смог совершить посадку и вернулся в Екатеринбург. Рейс выполняла авиакомпания «Руслайн».

«Мы долетели до Казани, командир воздушного судна объявил, что мы находимся в зоне ожидания. Кружили над Казанью минут 30, а потом вернулись в Кольцово», - цитирует слова одного из пассажиров рейса портал E1.ru.

Сообщается, что приземлению воздушного судна помешал сильный ветер и обледенение взлетно-посадочной полосы. Сегодня в 5:40 самолет вылетел в Казань.