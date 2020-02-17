Стал известен лидер голосования за название трассы Москва-Казань

В голосовании на имя новой высокоскоростной магистрали Москва - Казань лидирует название "Восток". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Напомним, что протяжённость платной трассы М-12 составит 729 километров, по Татарстану пройдет 142 километра. Автодорога станет дублером трассы М-7 "Волга". Она соединит 4 крупнейших агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую и в 2 раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.

Ранее также сообщалось, что трассу могут построить раньше срок за счет частных инвестиций.