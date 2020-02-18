«Песни, танцы и чувственные признания в любви»: как в Казани прошёл масштабный бал молодоженов

Ежегодно «Казанская Ривьера» устраивает бал молодоженов для семейных пар, которые сыграли свадьбу в одном из залов гостинично-развлекательного комплекса. Здесь влюбленные смогут еще раз почувствовать себя женихом и невестой и вновь испытать те яркие, трепетные эмоции.

16 февраля в 16:00 состоялся VIII ежегодный «Венский бал молодоженов» в ресторане «Панорама». На мероприятии был чёткий дресс-код: все гости должны быть одеты в свадебное платье и костюм.

Торжественный вечер прошел в удивительно теплой атмосфере. Яркие, красивые, непохожие друг на друга, влюбленные и счастливые – молодые пары «Казанской Ривьеры» зашли в роскошный зал под марш Мендельсона и погрузились в атмосферу грандиозного праздника! На протяжении всего вечера выступали артисты и проходили разнообразные конкурсы с сюрпризами и подарками.

Складывалось ощущение, что многие пары подходили к конкурсам на Венском балу профессионально: танцы, которые молодые дарили публике, удивляли хореографией и режиссерской работой. Очень трогательно прошла церемония признаний в любви: пары рассказывал романтичные истории, делились своими трогательными видео и посвящали песни своим вторым половинками.

В конце вечера жюри выбрали победителей в трех конкурсах «Признание в любви», «Первый танец», «Лучшее свадебное фото», пары получили замечательные подарки от «Ривьеры»: роскошный номер в отеле «Ривьера», ужин в ресторане «Аморе» и изысканные украшения от LUARA.

За 2019 год «Казанская Ривьера» соединила узами брака более 300 пар. С каждым годом количество людей, которые готовы доверить одно из самых важных событий в своей жизни Ривьере, становится больше.

В «Казанской Ривьере» можно сыграть как яркую масштабную свадьбу, так и милое семейное торжество.

В гостинично-развлекательном комплексе всегда найдется уникальное решение для проведения идеальной свадьбы: 10 оригинальных залов, изысканное меню, выездная регистрация и доступные банкетные предложения – здесь есть все для роскошного торжества. И главное, у каждой свадьбы в «Ривьере» есть счастливое продолжение - Венский бал!

Хотите тоже стать участниками бала молодоженов? Спешите забронировать свою дату на свадебное торжество и ждите приглашения на Венский бал 2021 в «Казанской Ривьере»!