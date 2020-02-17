В Казани водитель сбил ребенка на переходе и уехал

В Казани разыскивают водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 14 февраля в 14:30 напротив дома №191 по улице Декабристов. Водитель автомобиля Lada, следуя по Гагарина со стороны улицы Восход в направлении улицы Декабристов при повороте направо на зеленый свет не уступил дорогу мальчику, который переходил по "зебре" на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 11-летний мальчик получил ушиб мягких тканей правой стопы. Водитель с места происшествия скрылся. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

Напомним, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права на срок от одного до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.