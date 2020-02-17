В одном из жилых массивов Казани введен карантин по бешенству

В жилмассиве Вишневка Советского района Казани введен карантин по бешенству. Указ об установлении ограничительных мероприятий за подписью президента РТ размещен на официальном Портале правовой информации.

В документе отмечено, что на территории жилмассива в период действия карантина запрещена торговля домашними животными и их вывоз за пределы территории, отлов для вывоза в зоопарки и с целью расселения в другие районы. Также недопустим убой на мясо больных или подозрительных на заболевание животных, употребление молока, не прошедшего пастеризацию, а также вывоз за пределы территории шерсти и шкур животных без дезинфекции материалов.

Карантин снимается через два месяца после последнего случая заболевания, сообщается в Указе.