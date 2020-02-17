Певец Стинг даст концерт в Казани

В столице РТ выступит исполнитель Стинг. Певец анонсировал российскую часть тура «My Songs TOUR 2020», которая запланирована на конец сентября 2020 года. В Казани концерт пройдет на "Татнефть Арене" 27 сентября. Старт продажи билетов - 19 февраля, однако организаторы просят не распечатывать электронные билеты, это объясняют заботой об экологии.

Помимо Казани, концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Организаторы обещают яркое и динамичное шоу с поддержкой полноформатной рок-группы.

Стинг - обладатель 11 премий Грэмми, двух Brits, Золотого глобуса, Эмми, четырежды номинирован на Оскар, и однажды на Тony. Журнал Billboard вручил Стингу премию века, а MusiCares 2004 – премию «Человек года». В 2003 году Королева Елизавета II пожаловала Стингу титул командора Ордена Британской империи за вклад в музыку. Стинг является членом Зала славы композиторов, удостоен почетных званий Кеннеди-Центра, американской музыкальной премии «За заслуги» и многих других почетных званий и наград.