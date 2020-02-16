В Арском районе водитель получил серьезные ожоги, пока тушил свою машину

Происшествие произошло в селе Большие Верези Арского района. Об этом пишет ИА "Татар-информ".

Этой ночью неожиданно вспыхнул автомобиль "Лада". Огонь полностью охватил автотранспорт. Увидев это, 25-летний владелец машины попытался самостоятельно потушить огонь. Однако у него ничего не получилось. При этом мужчина получил ожоги второй и третьей степени. На данный момент он находится в Арской ЦРБ. Причина возгорания до сих пор остается неизвестной.

Напомним, ранее произошло возгорание в Зеленодольском районе в поселке Октябрьский. В горящем доме спасатели обнаружили труп мужчины.