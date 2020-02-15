Отмечается, что Адель Хайруллин работает в холдинге около пяти лет, пройдя все этапы и направления. После окончания обучения он начал вести в компании отрасль растениеводства, а в последнее время начал заниматься вопросами животноводства. В первый год работы благодаря работе Аделя Хайруллина компания сэкономила 108 миллионов рублей.