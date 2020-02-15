Сын депутата Айрата Хайруллина стал новым руководителем агрохолдинга "Красный Восток". Об этом сообщает пресс-служба АО "Эдельвейс Групп".
Отмечается, что Адель Хайруллин работает в холдинге около пяти лет, пройдя все этапы и направления. После окончания обучения он начал вести в компании отрасль растениеводства, а в последнее время начал заниматься вопросами животноводства. В первый год работы благодаря работе Аделя Хайруллина компания сэкономила 108 миллионов рублей.
Напомним, что вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина рухнул под Казанью 7 февраля, на борту был сам Хайруллин, он погиб, еще два человека - его помощник и пилот - выжили и были госпитализированы. Эксперты восстановили картину произошедшего и назвали предварительные причины трагедии.
Прощание состоялось в здании Татарской государственной филармонии имени Тукая, на панихиде присутствовали первые лица республики.
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