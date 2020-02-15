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Алмаз Гараев объяснил, почему депутат Хайруллин погиб при крушении вертолета, а двое других выжили

Cегодня, 12:01 207 2 Автор: prokazan.ru

Депутат Айрат Хайруллин, погибший при крушении вертолета в Татарстане, был пристегнут не на все ремни. Именно это и могло стать причиной того, что парламентария буквально придавило вертолетом после столкновения судна с землей.

«У него за штурвалом был пилот, Айрат сидел спереди. Был пристегнут не на все ремни. Поэтому так произошло. У него была лицензия как у любителя, фактически мог управлять. Занимался своими делами, что-то делал на планшете», — рассказал Telegram-каналу Mash Алмаз Гараев, который входит в техническую комиссию расследования.

Вертолет Bell 407 предназначен для управления одним пилотом, но, как отметил Гараев, второе место тоже есть. Там обычно сидят ученики либо пассажиры, если сзади тесно.

Спасатели нашли вертолет Bell 407 на льду Камы в Татарстане вечером 7 февраля. На борту находились три человека. Хайруллин погиб на месте происшествия, еще двоих доставили в больницу с серьезными травмами.

Сейчас идет расследование крушения, сейчас говорится, что причиной могли стать плохие погодные условия.

комментарии

Горожанин
1
15 февраля 2020
12:22
причиной могла быть карма.
Горожанин
0
15 февраля 2020
12:56
А он всегда на все ремни до этого пристёгивался ?

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