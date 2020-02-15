У Казани будет снегоплавильная машина, уже выделено 156,5 млн рублей

В Казани до конца нынешнего года планируется построить снегоплавильную установку. Располагаться она будет в Советском районе столицы Татарстана. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Территория снегоплавильной установки будет расположена в Советском районе Казани по улице Аделя Кутуя, 155Б. Лимит финансирования на строительно-монтажные работы [снегоплавильной установки] 156 556 404 рублей», — говорится в документах.

Установка представляет собой три снегоплавильные камеры, утилизирующие снежные массы с помощью канализационных стоков температурой от 16 до 180 градусов. Талая вода будет уходить в систему канализации Казани. Строительство должно быть закончено до 31 декабря 2020 года. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.