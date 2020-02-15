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У Казани будет снегоплавильная машина, уже выделено 156,5 млн рублей

Cегодня, 11:22 24 1 Автор: prokazan.ru
Станция будет в черте города

В Казани до конца нынешнего года планируется построить снегоплавильную установку. Располагаться она будет  в Советском районе столицы Татарстана. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Территория снегоплавильной установки будет расположена в Советском районе Казани по улице Аделя Кутуя, 155Б. Лимит финансирования на строительно-монтажные работы [снегоплавильной установки] 156 556 404 рублей», — говорится в документах. 

Установка представляет собой три снегоплавильные камеры, утилизирующие снежные массы с помощью канализационных стоков температурой от 16 до 180 градусов. Талая вода будет уходить в систему канализации Казани. Строительство должно быть закончено до 31 декабря 2020 года. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета. 

комментарии

Горожанин
0
15 февраля 2020
11:38
Выкопать яму на канализации 156 000 000 стоит?!
Как 100 квартирный дом??? )))
Горожанин
0
15 февраля 2020
11:50
Вот что такое делать деньги по татарски- ИЗ СНЕГА!!!!! ура. Наши власти о нас заботятся всего 156 лимонов потратили на снег в бесснежную зиму. Такую афёру можно проводить только на нас.

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