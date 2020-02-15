Минниханов вручит госнаграды и ключи от авто ветеранам афганской войны

Сегодня в казанском Кремле будут чествовать и награждать ветеранов афганской войны. Президент Татарстана Рустам Минниханов вручит государственные награды и ключи от автомобилей инвалидам-участникам боевых действий в Афганистане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич принял решение: в Казанском Кремле будут чествовать ветеранов боевых действий в Афганистане. В торжественной обстановке им вручат государственные награды Республики Татарстан и ключи от автомобилей», – сказала Галимова.

Так же он решил обсудит с ветеранами проект памятника воинам-интернационалистам в Казани.

15 февраля исполняется 31 год со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Традиционный митинг в память о татарстанцах, исполнявших служебный долг, пройдет в 9.00 в Парке Победы.