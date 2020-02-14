В России собрали самое большое в мире сердце из фотографий

14 февраля 2020 г., Россия, Москва. В День всех влюбленных онлайн-ритейлер netPrint презентовал результат акции «Ваша любовь в Книге рекордов Гиннесса!». Цель акции состояла в том, чтобы собрать самое большое в мире сердце из фотографий влюбленных пар. В течение 12 дней (с 20 января по 1 февраля) на сайт компании загрузили 5 647 фотографий.

В компании проанализировали полученные снимки. Более 33% из них оказались связаны со свадебной тематикой. Вторыми по популярности стали кадры из отпуска, которые составили 25 % от общего числа фотографий. Тройку лидеров замкнули фотосессии из серии Love Story: на улице, в стильных интерьерах, в ресторанах и даже в гараже. Практически каждый пятый участник присылал подобную фотокарточку. Также встречались настоящие фотошедевры, где видна рука профессионального мастера, фотографии с экстремального отдыха, с кулинарных мастер-классов. Ну и, конечно, милые и трогательные домашние селфи на диване.

Акция получила по-настоящему национальный размах. Люди присылали фотографии со всей страны: от Калининграда до Владивостока. Самыми активными оказались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Твери. Напечатанные фотографии пользователей заняли 3 объемные коробки общим весом 15 кг.

Размер выложенного сердца составил 7,1 на 6 метров. Замер был зафиксирован на фото и видео и отправлен в международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD, где уже подтвердили рекорд как на национальном, так и на международном уровне, а также в Книгу рекордов Гиннесса.

— В этом году мы решили объединить все любящие сердца со всей России в одну большую и красивую историю о любви, сделать нечто запоминающееся и приятное для наших пользователей к 14 февраля. Так и родилась эта идея — собрать самое большое сердце из фотографий влюбленных. Нам понадобилось 7 часов и 7 человек, чтобы выложить из распечатанных снимков главный символ праздника. Спасибо всем, кто стал часть этой романтической истории, — комментирует Юлия Шелыгина, директор по коммуникациям компании netPrint.

Справка о компании

netPrint — крупнейший сервис цифровой фотопечати в России. Компания печатает фотографии, календари, фотокниги и фотосувениры с 1997 года. За 2019 год сайт netPrint.ru посетили более 4 млн новых пользователей. Благодаря развитой партнерской сети онлайн-ритейлер доставляет продукцию по всей России — удобным способом и в максимально короткие сроки. Встроенный редактор позволяет экспериментировать с шаблонами, форматами — и создавать собственные фотошедевры. Оборудование в компании позволяет производить до 1,5 млн фотографий ежедневно.