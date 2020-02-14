Пьяный казанец вынес из неохраняемого магазина коробку товара. Его поймали благодаря прохожей

В Казани мужчина забрался в неохраняемую торговую точку и вынес оттуда коробку товара.

Ранним утром наряду вневедомственной охраны Росгвардии, находящемуся на патрулировании территории, поступило сообщение о проникновении неизвестного в один из магазинов по улице Карбышева. Как пояснил в ведомстве, в полицию позвонила случайная свидетельница происшествия. Женщина увидела, как незнакомый гражданин разбил стеклянную входную дверь и прошел внутрь торгового помещения, расположенного на первом этаже, а через пару минут вышел оттуда с коробкой в руках и направился на противоположную сторону улицы.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили разбитую витрину магазина, а свидетельница описала приметы грабителя. Вскоре его нашли в одном из дворов, мужчина был пьян. Коробку с различными товарами (их назначение и ассортимент не сообщается) изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.