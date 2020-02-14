Вынесен приговор водителю казанской фирмы, устроившему ДТП с двумя погибшими на трассе М-5

В Ульяновской области вынесен приговор 51-летнему водителю казанской фирмы, в июле прошлого года спровоцировавшему смертельное ДТП.

В ночь с 24 на 25 июля мужчина за рулем промтоварного фургона «Хино 438950» в условиях плохой видимости превысил установленную скорость, не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗ-93».

В результате аварии один пассажир «Хино» и один пассажир второго автомобиля скончались от полученных травм. Суд приговорил водителя к 2,5 годам колонии-поселения с лишением прав на три года.