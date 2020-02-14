Трассу Москва – Казань могут построить раньше срока

«Автодор» сообщил о намерениях построить трассу М-12 Москва – Казань гораздо раньше намеченных сроков за счет частных средств.

«С учетом высокого интереса частных инвесторов к проекту М-12 мы рассматриваем возможность завершить его раньше 2027 года за счет привлечения внебюджетных средств», - цитирует ТАСС председателя правления компании Вячеслава Петушенко.

По его словам, на данный момент уже получено подтверждение о готовности принять участие в проекте от строительных компаний и от финансовых организаций.

Ранее Счетная палата заявила, что международный транспортный коридор Европа – Западный Китай, в который входит трасса М-12, будет открыт на семь лет позднее запланированного срока – в 2027 году, а само строительство подорожает.

Добавим, что протяжённость платной трассы М-12 составит 729 километров, по Татарстану – 142 километра. Трасса Москва – Казань станет дублером М-7 «Волга».