Рэпер Птаха: «Мне сложно дружить против кого-то»

В нулевые он взрывал танцполы в компании Гуфа, а недавно вновь привлёк внимание СМИ, резко выступив в ГосДуме против преследования музыкантов. 2020-й год Птаха, он же Давид Нуриев, начинает на необитаемом острове на Филиппинах в компании других участников шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» на ТВ-3. В эксклюзивном интервью ХХХ, которое он дал перед самым отъездом на остров, рэпер рассказал, что его туда привело и по кому он будет особенно скучать.

Что подтолкнуло тебя отправиться на необитаемый остров?

Я напросился. Ещё после самого первого «Последнего героя» я писал письма, чтобы попасть на этот проект. Мне всегда это было интересно. Я как-то прожил два месяца на острове Ла-Диг на Сейшелах, и весь его облазил, не пугаясь ни тараканов, ни прочей мерзости. Я вообще с детства люблю природу, и много где был. Если есть нож, лыжи и собака – я готов в любую тайгу! Каждое лето мы с друзьями гоняем с палаткой. В прошлый раз ездили в Крым и почти месяц жили на природе. В гостинице останавливались только один раз переночевать, потому что потерялись, а единственное, что попалось на пути – дом отдыха, очень советский по виду.

В таких поездках я всегда выключаю телефон. Семья и все близкие в курсе, все уже привыкли. А если надо экстренно найти меня – можно позвонить жене на вотсап, её телефон всегда включён. В Крыму все три недели обходился без него - выключил, как только заехали на полуостров.

Откуда такое необычное увлечение для рэп-звезды?

От моей собаки, это её заслуга. К сожалению, в прошлом году она умерла. Она очень странно относилась ко всем животным и на всех охотилась, поэтому как-то раз я решил свозить её в лес, впервые взяв с собой палатку и всё прочее. Первая поездка, конечно, была полный отстой. Но я увидел, как ей нравится лес, и стал каждое лето отправляться в такие путешествия.

Что ты думаешь взять с собой на остров?

С ножом вряд ли меня туда пустят, но я бы его взял. А ещё – леску с крючком и что-то для розжига. А так возьму с собой майки, футболки, носки и кроссовки – что-нибудь лёгкое, в чём удобно двигаться. Будут ведь всякие конкурсы, нужно быть к этому готовым. Ну и очки от солнца.

Голод тебя не пугает?

Нет, я хочу похудеть. Я сейчас вешу 95, и мне надо скинуть 15 килограммов, а худею я очень долго. Пока я не женился и не начал славно жить, я ел мало. Постоянно находясь в тусовке, очень просто забыть про нормальный режим питания, и я спокойно обходился без еды.

А с незнакомыми людьми легко сходишься?

Моментально. Если кто-то мне будет не нравиться, то воевать не стану – просто не буду с ним разговаривать. Если будут хамить, то я спускать этого не буду – но и сам первый хамить не начну. Но я думаю, до этого не дойдёт. Наверняка у нас там объявятся лидеры, которые будут следить, чтобы таких ситуаций не возникало – главное, чтобы их хватило надолго. Сам я думаю, что много ответственности на себя лучше не брать. Но посмотрим, как там будет.

Что можешь сказать про ведущую проекта Яну Троянову? Знаком с ней?

Нет, я посредственно знаком с русским кинематографом, особенно с актёрами. Он меня вообще начинает радовать только в последнее время. Недавно вот понравился «Аванпост», я просто в восторге от него! Когда смотрели в кинотеатре, я всё спрашивал: «Это точно наш фильм? Мы туда пришли?» Актёры, конечно, подвели – были моменты, когда переигрывали. (по иронии судьбы одна из актрис проекта, Лукерья Ильяшенко, попала в команду с Птахой в новом «Последнем герое» – прим.) У нас сейчас все актёры учатся играть и в кино, и в театре, а я считаю, что это неправильно – кино нужно отделять от театра. Когда из актёра прёт «театральщина», это плохо. Когда играешь на сцене в театре, где тебя плохо видно, – это одно, а в кино нужно более органично выглядеть.

В «Последнем герое» есть такая форма поощрения как звонок близкому человеку. Кому ты позвонишь?

Жене Лане. Она мне всё расскажет про всех, потому что до остальных всё равно не дозвониться. Пока мама телефон поднимет, 300 лет пройдёт, а дочка либо на работе, либо где-то занята – пока увидит, пока перезвонит, звонок так и уйдёт в никуда. Позвоню жене, я же её люблю.

Насколько для тебя важно победить?

Победить не важно – важно поучаствовать. Будет возможность победить – я её не упущу. А если проиграю, не сильно расстроюсь. Мне здесь важнее проверить себя, понять, смогу ли пройти через те моменты, где придётся пересиливать себя. А победы порой достигаются за счёт интрижек, в которых я не люблю участвовать. И если предложат дружить против кого-то, то мне будет сложно.

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