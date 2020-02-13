Скидка 100 тысяч на квартиру для тех, кто будет делать шумный ремонт

Сегодня в социальных сетях Казани заметили необычное объявление о продаже квартиры. Подписчики стали присылать фотографии странного объявления о продаже квартиры, вывешенного на одном из балконов в городе. Продавец заявил о скидке тем, кто обещает делать шумный ремонт. Адрес дома не известен, в каком районе находится тоже не известно.

Вот само объявление:

Стоимости квартиры нет, но продавец делает скидку в 100 тысяч рублей тем, кто будет делать шумный ремонт, и 200 тысяч, если ремонт будет длиться долго. Владелец заявляет, что продает квартиру для «войны семей», видимо, очень хочет испортить жизнь своим соседям.

Наш журналист решил провести собственное расследование и позвонил по номеру телефона, указанному на баннере. Оказалось, что это ни что иное, как маркетинговый ход, промо-акция, приуроченная к старту нового сериала «Война семей» на телеканале ТНТ. Вот и вся загадка таинственного объявления.

соцсети

К сведению, вчера под таким же лозунгом «война семей» продавали в Казани и коттедж, что так же вызвало много споров в социальных сетях. И первое, и второе объявление о продаже было размещено во многих городах России и многие наблюдательные подписчики скидывали в комментарии похожие объявления из Барнаула, Челябинска, Волгограда и многих других городов.