Татарстан не вошел в расчеты проекта о бесплатном питании в начальной школе

В Министерстве просвещения РФ опубликовали проект субсидирования питания в начальной школе. В расчеты проекта, как сообщают в Миобрнауки РТ, не вошли 13 регионов-доноров, в их числе Татарстан.

По статистике ведомства, в начальной школе сегодня учится 6,8 миллиона ребят, а средняя стоимость разового питания составляет 60-65 рублей. В Послании федеральному собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех детей с 1 по 4 класс. В регионах, которые технически к этому готовы, уже с первого сентября 2020 года. Всем остальным - не позднее сентября 2023 года.

Документ, подготовленный министерством просвещения, регламентирует порядок: как, по каким расчетам будут предоставляться федеральные субсидии на эти цели. Учитывается количество "рабочих" дней школьника, средняя стоимость минимального набора продуктов, индекс цен в конкретном регионе и предельный уровень софинансирования.