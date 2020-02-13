Казанский рай для любителей бань!

В Казани с 2015 года работает магазин банных печей «Термо Полигон». Все модели банных печей изготавливаются на собственном производстве в Казани.

Все печи выполняются из прочных цельных стальных листов. Каждая печь оснащена усложненным дымоходом по авторской методике, что дает печи ряд преимуществ:

► Быстрый прогрев всей бани

► Моментальный прогрев воды

► Экономичный расход топлива

► Долгое удержание горячего пара внутри печи, за счет усложненного дымохода, что позволяет сохранять тепло бани на длительное время

Самое главное достоинство производителей - гарантия от прогорания от 20 лет!

Все печи изготавливаются по индивидуальным параметрам заказчика в зависимости от размеров бани и пожеланий.

Для уточнения деталей и заказа звоните по телефону компании +7 (939) 362 31 51

Посмотреть работы можно в социальной сети Instagram: @termo_polygon_kazan

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