Казанский рай для любителей бань!

В Казани с 2015 года работает магазин банных печей «Термо Полигон». Все модели банных печей изготавливаются на собственном производстве в Казани.
Все печи выполняются из прочных цельных стальных листов. Каждая печь оснащена усложненным дымоходом по авторской методике, что дает печи ряд преимуществ:
► Быстрый прогрев всей бани
► Моментальный прогрев воды
► Экономичный расход топлива
► Долгое удержание горячего пара внутри печи, за счет усложненного дымохода, что позволяет сохранять тепло бани на длительное время
Самое главное достоинство производителей - гарантия от прогорания от 20 лет!
Все печи изготавливаются по индивидуальным параметрам заказчика в зависимости от размеров бани и пожеланий.
Для уточнения деталей и заказа звоните по телефону компании +7 (939) 362 31 51
Посмотреть работы можно в социальной сети Instagram: @termo_polygon_kazan
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