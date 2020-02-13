Пилот вертолета, на котором разбился депутат Хайруллин, рассказал, кто был за штурвалом

Пилот Жавдат Сулейманов, который управлял рухнувшим под Казанью вертолетом Bell 407, рассказал подробности трагедии. Напомним, что 7 февраля в Лаишевском районе упал вертолет с тремя людьми на борту: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб, его помощник Рамис Газизов и пилот Жавдат Сулейманов выжили.

Как пишет Mash, оба пострадавших находятся в больнице, их состояние улучшается и корреспондент издания смог задать им несколько вопросов.

По официальной версии, из-за снежной бури пилот потерял ориентацию и пытался совершить экстренную посадку, однако ему это не удалось.

"Я в рубашке родился. Знаете, сейчас пишут очень много неправды. К сожалению, у нас это присутствует... У меня опыт работы довольно большой. Я проработал в Якутии 20 лет. Я сталкивался с вещами и посложнее [чем снежная буря] - говорит Сулейманов.

Также пилот опроверг версию, что упавшим вертолетом управлял сам Хайруллин. По словам Сулейманова, погибший депутат сидел рядом с ним, а пилотировал он один. На вопрос о том, где сидел Хайруллин, ответил и его помощник:

"Я сидел сзади, ничего не видел" - заявил Газизов.

Сейчас, как сообщили пострадавшие, они чувствуют себя лучше. В причинах трагедии предстоит разбираться Следкому. Также расследование ведет Межгосударственный авиационный комитет.