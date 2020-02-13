Самокат в помощь: как в Казани планируют повышать безопасность дорожного движения

В Казани повышать безопасность дорожного движения планируется за счет популяризации транспорта малой мобильности.

Как уточнили в мэрии, за последнее время увеличение числа автомобилей существенно изменило характеристики и усложнило условия дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что оказывает негативное влияние на темп снижения аварийности.

Так, за 2019 год в столице РТ зарегистрировано 1909 ДТП, погибли 60 человек, более 2 тысяч получили травмы. По сравнению с 2018 годом число погибших выросло на 22,4%.

"В связи с этим все более актуальной становится возможность использования транспорта малой мобильности как более маневренного, легкого, компактного при парковке и часто превосходящего автомобиль по средней скорости перемещения. Велосипедный транспорт во всех развитых странах рассматривается как полноценный вид транспорта. Тем не менее переход от автомобиля к велосипеду (самокату) в желаемом объеме возможен лишь тогда, когда велосипедная инфраструктура станет настолько привлекательной, что велосипедисты смогут безопасно, удобно и быстро добираться до пункта назначения и в обществе сформируется позитивное отношение к пользованию транспортом малой мобильности" - такая позиция изложена в Сборнике документов мэрии.

Для сокращения травматизма планируется проводить системную информационную работу, в частности, формировать у населения негативное отношение к нарушениям ПДД, повышать культуру вождения, формировать у детей навыки правильного поведения на дороге и популяризировать такой вид транспорта, как велосипеды и самокаты, развивая дорожную инфраструктуру.

Планируется, что все эти действия в течение 2020 года к декабрю помогут снизить смертность от аварий в Казани до 56 человек.