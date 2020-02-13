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11:25, сегодня
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10:13, сегодня
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10:08, сегодня
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08:01, сегодня
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19:15, 12.02.2020
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17:59, 12.02.2020
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17:33, 12.02.2020
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16:56, 12.02.2020
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16:08, 12.02.2020
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В Казани водитель Лады во время ДТП прокусил насквозь язык

Cегодня, 11:25 184 2 Автор: prokazan.ru
Пострадали еще два человека

Авария с тремя пострадавшими произошла на перекрестке улиц Гвардейская  - Аметьевская магистраль 12 февраля ночью.

По информации ГИБДД РТ, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109  по предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на автомобиль "Киа Рио" под управлением 21-летнего водителя; иномарка стояла на перекрестке на красный.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля  получил укушенную сквозную рану языка, водитель "Киа Рио" - сотрясение головного мозга, 31-летняя пассажирка иномарки получила ушиб мягких тканей затылочной области.

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комментарии

бггг
0
13 февраля 2020
11:42
Язык показывал во время догонялок? 8-*
Горожанин
0
13 февраля 2020
12:04
Можно сказать, что откусил язык. Меньше будет языком чесать
Горожанин
0
13 февраля 2020
12:39
Не чего было eblom щелкать

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