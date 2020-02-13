В Казани водитель Лады во время ДТП прокусил насквозь язык

Авария с тремя пострадавшими произошла на перекрестке улиц Гвардейская - Аметьевская магистраль 12 февраля ночью.

По информации ГИБДД РТ, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 по предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на автомобиль "Киа Рио" под управлением 21-летнего водителя; иномарка стояла на перекрестке на красный.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил укушенную сквозную рану языка, водитель "Киа Рио" - сотрясение головного мозга, 31-летняя пассажирка иномарки получила ушиб мягких тканей затылочной области.