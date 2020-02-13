Татарстан вошел в топ-5 регионов, где больше всего нарушают ПДД

За прошлый год наибольшее количество нарушений правил дорожного движения зафиксировано в Москве, Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Большую часть штрафов выписали за превышение скорости. Сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД России.

Всего за прошлый год сотрудники ГИБДД выписали более 142 млн штрафов – это на 14 миллионов больше, чем в 2018 году. Сумма, которую должны были заплатить автовладельцы – более 29 миллиардов рублей, из них десять миллиардов еще не оплачены. Средняя стоимость штрафа по стране составила 828 рублей.

Эксперты отмечают, что такое увеличение количества штрафов связано с лучшей выявляемостью нарушений – благодаря камерам видеофиксации.

За год выросло и число неоплаченных штрафов, так до приставов дошло 35 миллионов постановлений, это на восемь миллионов больше, чем в 2018-м.