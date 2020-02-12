Соцсети: в казанском поселке неадекватный мужчина выстрелил в собаку

В социальных сетях жители Салмачей рассказали о неадекватном поведении гражданина. Пост с фотографиями опубликован в "Инстаграм"-сообществе.

Как сообщает автор, в поселке есть гражданин, который ежедневно около 6 утра на улице 2-ой Центральной выгуливает свою собаку и натравливает ее на ворота домов, где также есть псы, тем самым провоцируя лай и агрессию.

"11.02.2020 мы стали свидетелем того,что этот заводчик подстрелил собаку, принадлежащую одному из домов. На многократные предупреждения и просьбы не стравливать собак,он ехидно улыбался и отвечал- "Гуляю там,где хочу и веду себя как хочу" - пишет автор поста.

Уточняется, что инцидент произошел около дома №74 на 2-ой Центральной. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на происшествие:

"Какой ужас. Теперь и за людей страшно, вдруг ему не понравиться как на него посмотрят ,не подстрелит так собак натравит. куда мир катится"

"В полицию срочно! 1. Жестокое обращение с животными 2. Незаконное владение оружием. 3, стрельба из оружия"

"Посмотрели камеры , предмет похожий на пистолет приготовил за ранее на перекрёстке ...

Ситуацию можно было избежать без применения насилия ...

Выстрелы в одно и тоже время какое утро и вечером...

Лицо скрывает , видит что камеры стоят ...

С этой собакой дети всегда играли соседские , не была она агрессивной ..." - пишут комментаторы.

Позже появилось видео происшествия и уточнения, что собака жива.