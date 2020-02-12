В автобусах Казани нарушителей чаще всего ловят не инспекторы, а простые пассажиры

Сегодня в Казани прошел рейд по проверке работы кондукторов и выявлению "зайцев".

В ходе рейда инспекторы контрольной службы просили пассажиров предъявить билеты. При этом проверялось время выдачи билетов, которое должно было совпадать со временем автобуса в пути.

Начальник контрольно-ревизионной службы Ильсур Аюпов объяснил механизм выявления недобросовестных работников:

"Процесс выявления нарушителей построен таким образом: мы выезжаем на маршруты, проверяем кассовые чеки у пассажиров. Если у пассажира отсутствует кассовый чек или если он фальшивый, мы для подтверждения информации снимаем флеш-накопители, установленные в каждом автобусе и просматриваем записи видеорегистраторов. При подтверждении нарушения мы вызываем кондуктора, совершившего нарушение, на комиссию, чтобы обсудить этот момент. Нарушителю объявляют выговор, происходит депремирование недобросовестного сотрудника. При повторном выявлении нарушений такого работника увольняют".

Записи видеорегистраторов просматриваются каждый день, подчеркнул он.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков заявил, что подобные рейды по выявлению нарушений проходят ежедневно.

В январе выявлено 40 фактов продажи "не тех" билетов кондукторами. "Не теми", "неправильными" билетами называются билеты без даты и времени, а также неучтенные билеты. В феврале выявлено 9 случаев продажи "не тех" билетов.

Такие случаи чаще всего выявляют "тайные" пассажиры, подметил Темляков.

Он поблагодарил пассажиров общественного транспорта, которые помогают выявлять нарушения.

"Если вы столкнулись с нарушениями в общественном транспорте, не оставайтесь безучастными, сообщайте об этом", - призвал председатель Ассоциации АТП РТ.

Напоминаем, чтобы подтвердить факт нарушения, необходимо сохранить поддельный, "неправильный" билет.

Темляков также упомянул недавний случай, когда пассажирка "уволила кондуктора".

"В феврале женщина оплатила проезд, но кондуктор ее не обилетил и нахамил ей в ответ на просьбу предоставить билет. В итоге пассажирка обратилась в Ассоциацию, на горячую линию предприятия, в комитет по транспорту. В результате чего дисциплинарная комиссия подтвердила факт нарушения, просмотрев видеозаписи с камер, установленных в автобусе. Директор предприятия принял решение уволить данного кондуктора", - рассказал он.

Председатель Ассоциации АТП РТ напомнил, если валидатор неисправен, оплатить услугу банковской картой не представляется возможным, то пассажир обязан оплатить проезд другим способом.

"Если пассажир отказывается оплатить проезд другим способом, то он становится "зайцем", и кондуктор имеет право его высадить", - заявил Темляков.

Корреспондент ProKazan.ru узнал у пассажиров, предлагают ли им кондукторы приобрести билет по сниженной цене.

Один из пассажиров сказал, что не сталкивается с подобными ситуациями:

"Я с транспортной картой езжу, поэтому мне не предлагают меньшую оплату".

Молодой человек на остановке "Университет" заявил, что он всегда оплачивает проезд, ему никогда не предлагают проехать без билета.

"Езжу почти каждый день. Чаще всего езжу в автобусах маршрута 91 и 63. И я всегда покупаю билет", - рассказал он.

Еще одна пассажирка автобуса сообщила, что иногда утром в автобусах кондукторы не успевают обилечивать пассажиров, это происходит непреднамеренно:

"С 7 утра до 8 народу очень много, автобус максимально полный, не успевают они выдавать билеты всем. Это ненамеренно происходит".

Кондуктор одного из автобусов рассказала, что иногда пассажиры сами предлагают оплатить проезд меньшей суммой:

"Бывает, пассажиры просят проехать подешевле, без билета".

Как "вычислить" фальшивый билет?

В настоящем билете должны быть указаны дата и время распечатки, на билете должен быть указан тот маршрут, на котором вы едете. Если этого нет, информация не соответствует действительности, то вам выдали поддельный билет.

Если вам дали фальшивый билет или вы столкнулись с иными нарушениями в общественном транспорте, сообщить об этом вы можете в Комитет по транспорту по телефону: 275-30-50.