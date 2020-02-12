Казанская компания недоплатила в бюджет налоги на сумму в 6 миллионов

Казанскую компанию "Глобойл" подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следкоме РТ.

По данным ведомства, в 2017 году неустановленный гражданин из числа руководства компании внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации и иные документы, занизил сумму налога на добавленную стоимость, таким образом уклонившись от уплаты в бюджет более 6 миллионов рублей. Отметим, что по данным СБИС, компания была ликвидирована 31 января 2020 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.