В общественном транспорте Казани за день были травмированы два человека

11 февраля из-за падения в общественном транспорте травмы получили две жительницы Казани.

По данным ГИБДД РТ, в 11.03 в троллейбусе №8 упала 34-летняя женщина. В это время троллейбус ехал напротив дома № 89 по улице Павлюхина, за рулем находился 62-летний мужчина. В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом надколенника левого коленного сустава и растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отделения позвоночника.

Спустя полтора часа в автобусе № 30 упала 73-летняя пенсионерка. Инцидент произошел напротив дома № 74 по улице К.Маркса, автобусом управлял 44-летний водитель. В результате ДТП пострадавшая получила гематому мягких тканей подглазничной области, ушиб мягких тканей левого тазобедренного сустава и левой голени.

Ранее Ассоциация перевозчиков АТП РТ опубликовала видеозаписи салона автобуса в момент

Напомним, что сегодня ночью в страшной аварии в Казани на улице Сахарова погибли двое молодых парней.