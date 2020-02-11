Казанские спасатели освободили мальчика, застрявшего рукой в батарее

В Казани сотрудникам МЧС вновь пришлось спасать ребенка, конечность которого застряла в батарее.

По данным ведомства, поздно вечером 10 февраля в МЧС РТ поступила информация о том, что в квартире по улице Чуйкова в Казани у мальчика 2012 года рождения в батарее застряла рука, требуется помощь спасателей. По прибытию на место вызова специалисты с помощью гидравлического инструмента отжали батарею и вытащили руку мальчика. Ребенок не пострадал, был передан матери.

Напомним, что в конце января в Казани двухлетняя малышка застряла ногой в батарее, ей также потребовалась помощь специалистов МЧС.