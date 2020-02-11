В апреле у россиян может появиться еще один выходной день

День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к власти источники.

Предполагается, что голосование пройдет 22 апреля, это среда, поэтому он может стать нерабочим. Идея связана с тем, что в выходные у россиян есть свои планы и явка на избирательные участки может оказаться низкой. Выделяя нерабочий день посреди недели власти рассчитывают, что больше людей придут отдать голос за поправки в Конституцию страны.

Также рассматривается возможность для работников предприятий непрерывного цикла голосовать прямо на рабочем месте.

Напомним, что в числе поправок, которые предлагается внести в основной закон государства, запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей; изменение требований к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из конституционного ограничения сроков полномочий президента слово "подряд", позволявшее одному и тому же лицу занимать президентский срок более двух сроков при условии, что лишь число последовательных сроков не должно быть более двух.