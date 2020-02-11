В четырех районах Казани снова отключат свет

Завтра, 12 февраля, без света останутся жители части домов в четыре районах города. По данным пресс-службы мэрии Казани, подачу электроэнергии ограничат по следующим адресам:

С 8.00 до 17.00 в Авиастроительном районе по адресам: ул.Челюскина, 33а (детсад №26), 44, 46, 46а, 48.

С 8.00 до 17.00 в Ново-Савиновском районе по адресам: ул.Воровского, 13, 15, 15а, пр.Ибрагимова, 1, 3, 5, 7, 7а (детсад №275), 9.

С 8.00 до 18.00 в Приволжском районе по улицам: Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Техническая.

С 9.00 до 18.00 в домах поселка Чебакса Советского района по улицам Советская и Чапаева.

Причиной временного отключения в "Сетевой компании" называют плановый ремонт ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживание оборудования электросетей.