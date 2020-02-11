После новогодних праздников казанцы сдали более 3,5 тонн живых елок. Как их использовали?

Казанцы принесли в пункты приема более 3,5 тонн живых елок, об этом сообщили в Поволжской экологической компании. Акция по приему новогодних деревьев завершилась в начале февраля. Пункты приема хвойных деревьев открылись сразу после новогодних праздников и проработали весь январь: один располагался на территории зимнего бульвара ТЦ "МЕГА", второй на улице Аделя Кутуя, 160а. С учетом среднего веса одной елки - порядка 5 килограммов, получатся, что елки сдали примерно 700 жителей города.

Собранные елки отправили в одно из фермерских хозяйств Высокогорского района - там они станут витаминной добавкой для коз, а также на казанский ипподром в подкормку лошадям. В хвое содержится много витаминов и минеральных веществ: протеин, кальций, фосфор, витамины С, Е, В2, фолиевая кислота.

Добавим, что акция по сбору елок проводилась в Казани и в прошлом году, тогда жители принесли в пункты приема порядка 4 тонн деревьев.