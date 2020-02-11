В Минздраве назвали число казанцев, эвакуированных в тюменский центр на карантин по коронавирусу

В санаторий под Тюменью эвакуированы на двухнедельный карантин по коронавирусу 144 человека из КНР – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Их доставили двумя самолетами из провинции Хубэй 5 февраля. Двое из них после завершения изоляции отправятся в Казань. Все эвакуированные разъедутся по 44 городам России, пишет РИА Новости со ссылкой на главу департамента здравоохранения Тюменской области Инну Куликову.

По словам Куликовой, большинство эвакуированных после карантина отправятся в Москву – 33 человека. По 9 человек отправятся в Санкт-Петербург и Барнаул, 8 – в Челябинск, 6 – во Владивосток. Остальные разъедутся в Екатеринбург, Киров, Красноярск и другие города. В Тюмени после карантина останется один местный житель и один екатеринбуржец.

Добавим, что на сегодняшний день зафиксировано 42 638 случаев заболевания, летальных – 1016.