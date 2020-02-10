Под Казанью полицейские нашли у местного жителя наркотики и порох

В квартире одного из жителей села Осиново Зеленодольского района полицейские нашли марихуану и порох.

Как рассказали в МВД РТ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК совместно с оперативниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными ОП "Осиново" в квартире у 40-летнего жителя села обнаружили и изъяли наркотическое средство – марихуана общей массой 374,38 грамма и бездымный нитроцеллюлозный порох общей массой 202,5 грамма.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".