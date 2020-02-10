Дознаватели Госпожнадзора Казани ищут поджигателей детской площадки в Дербышках

Дознаватели Госпожнадзора ищут очевидцев пожара в Дербышках.

Возгорание произошло 26 декабря 2019 года около 19 часов на детской площадке на улице Тополевая, 2а. Как сообщают в МЧС РТ, на записях с камер наблюдения видны двое мужчин, которые разжигают в беседке открытый огонь.

На момент прибытия первых пожарных подразделений ПСЧ-71 в 19.01. происходило горение открытым огнем строения деревянной беседки по всей площади. Пожарные подразделения никто не встречал. В результате сгорела беседка, соседние строения не пострадали.

Дознаватели разыскивают очевидцев происшествия для установления личностей виновных в пожаре, анонимность гарантируется. Телефон для круглосуточной связи 8(843) 223-95-61.