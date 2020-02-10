Падение вертолета Хайруллина под Казанью будет расследовать Межгосударственный авиационный комитет

Расследовать причины падения вертолета в Лаишевском районе РТ будет Межгосударственный авиационный комитет. Сообщение об этом сегодня, 10 февраля, появилось на сайте комитета.

"07.02.2020 в районе населенного пункта Лаишево Республики Татарстан на льду Куйбышевского водохранилища произошло авиационное происшествие с вертолетом Bell-407 RA-01893. По имеющейся информации, на борту находились пилот и два пассажира, один пассажир погиб. Вертолет разрушен. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе" - говорится в сообщении.

Напомним, что вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина рухнул под Казанью 7 февраля, на борту был сам Хайруллин, он погиб, еще два человека - его помощник и пилот - выжили и были госпитализированы. Эксперты восстановили картину произошедшего и назвали предварительные причины трагедии.

Прощание состоялось в здании Татарской государственной филармонии имени Тукая, на панихиде присутствовали первые лица республики.