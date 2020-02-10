В Казани из-за мусоросжигательного завода может вырасти стоимость проезда в метро

Строительство МСЗ под Казанью может повлиять на стоимость проезда в метро. Об этом глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов сообщил в интервью изданию РБК.

Как пояснил Шипелов, для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов "РТ-Инвест" в Подмосковье и Казани был введен "зеленый тариф" — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

"У кого из-за этого подорожает электроэнергия? У РЖД, у Московского метрополитена. Но в метрополитене себестоимость одного билета увеличится на 3 копейки", — прокомментировал Шипелов.

Сейчас стоимость одной поездки в Московском метрополитене по карте "Тройка" составляет 40 руб. Таким образом, речь идет о подорожании тарифов из-за субсидирования мусоросжигательных заводов лишь на 0,01%, сообщает РБК.

Также Шипелов в своем интервью заявил, что протесты против МСЗ под Казанью скоро закончатся.