Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

11:40, сегодня
Миндортанс РТ отчитался о ходе строительства Большого казанского кольца. Есть фото
12:32, сегодня
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями
12:16, сегодня
Паразиты и нитраты: 32 тонны некачественной еды не дошли до казанских прилавков
08:57, 07.02.2020
Маткапитал + бонус = 550 000 руб.!
11:27, сегодня
Школьники автограда будут изучать башкирский язык
11:08, сегодня
В Казани пьяная женщина позарилась на косметику соседки. Она пойдет под суд
11:06, сегодня
Стало известно, когда в Челнах откроется новый онкоцентр
10:56, сегодня
В Челнах осудили мужчину, укусившего полицейского за руку
10:50, сегодня
Помощь казанским студентам: решение тестов синергия
10:40, сегодня
Госкомитет РТ по биоресурсам прокомментировал слухи о нашествии волков в республике
10:37, сегодня
В РТ главврача могут посадить за то, что он не отправил мужчину на обследование
10:19, сегодня
В Башкирии произошла серьезная авария с участием легковушки и грузовика
10:12, сегодня
Глава «РТ-Инвест»: в Казани против строительства МСЗ выступали криминальные проплаченные провокаторы
10:04, сегодня
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»
09:13, сегодня
Банк «Открытие» удвоил выдачи розничных кредитов в январе 2020 года
09:05, сегодня
Сотрудники УФАС нашли завышенные цены на маски в казанских аптеках
08:46, сегодня
В Челнах женщина утонула в бассейне в частной сауне
08:39, сегодня
В Казани заработал первый в республике государственный отель для животных
08:15, сегодня
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии, где заблокирована семья из Казани, выросло до 70
07:53, сегодня
У выпускника Казанского суворовского училища родилась дочь после его гибели в Сирии
18:10, 09.02.2020
В РТ появился «почтальон» для посылок из Китая для тех, кто боится коронавируса
17:54, 09.02.2020
В Татарстане заметно потеплеет
14:51, 09.02.2020
Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео
14:31, 09.02.2020
Разрубил тело и по частям выносил к реке. В Казани вынесли приговор мужчине, расчленившему жертву
13:30, 09.02.2020
В Казани три автобуса столкнулись возле остановки и перекрыли дорогу
13:10, 09.02.2020
Нижнекамцы навестили могилу жестоко убитой 7 лет назад девочки
13:02, 09.02.2020
Ночью в Татарстане сгорела фура с яйцами
12:44, 09.02.2020
В Казани 20-летний водитель погиб, врезавшись в столб
11:43, 09.02.2020
Эксперты восстановили картину крушения вертолета Айрата Хайруллина
11:32, 09.02.2020
Молодожены попали в жесткую аварию на трассе в Татарстане
11:17, 09.02.2020
Мужчина с двухлетней дочерью погибли на пожаре в Татарстане
10:57, 09.02.2020
Появились новые подробности смертельного ДТП с машиной такси в Казани
10:27, 09.02.2020
Соцсети: в Казани таксист на полной скорости влетел в столб, погибла пассажирка
10:07, 09.02.2020
В Казани из-под крана пойдет зеленая вода
10:06, 09.02.2020
Исследование: МСБ берут кредиты в основном на оборотные средства и рефинансирование
09:21, 09.02.2020
Пропавший в Казани мужчина найден мертвым
09:11, 09.02.2020
Казань вошла в топ-10 городов России с наибольшим числом отелей для влюбленных
19:59, 08.02.2020
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию
17:29, 08.02.2020
«Отстаивал интересы своих избирателей»: Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
17:16, 08.02.2020
В Челнах «Лыжня Татарстана-2020» собрала более 20 тысяч человек
15:44, 08.02.2020
Карантин для студентов, вернувшихся из Китая
15:31, 08.02.2020
Отец Айрата Хайруллина: «Он все время находил нужные слова и умел решать все проблемы»
15:20, 08.02.2020
Брат Айрата Хайруллина принес на прощальную церемонию две конфеты и рассказал трогательную историю
14:04, 08.02.2020
В казанском поселке мужчина попытался самостоятельно сменить пол
13:59, 08.02.2020
В РТ пьяный мужчина до смерти забил мать и покончил с собой
13:52, 08.02.2020
Весна в РТ может оказаться теплой и более ранней
13:43, 08.02.2020
Под Казанью произошел радиационный выброс
13:27, 08.02.2020
В РТ пенсионерка перевела 157 тыс. рублей экстрасенсам из телевизора
13:17, 08.02.2020
«Решили нажиться»: Аптеки Казани проверят из-за взлетевших цен на медицинские маски
12:43, 08.02.2020
Траурный митинг: первые лица Татарстана скорбят о гибели Айрата Хайруллина
12:03, 08.02.2020
Выдвинута версия, что Айрат Хайруллин мог находиться за штурвалом вертолета, потерпевшего крушение
11:43, 08.02.2020
Боец ФСБ, погибший в Сирии был выпускником Казанского суворовского училища
11:30, 08.02.2020
В Бугульме женщина с двумя детьми отравились угарным газом
11:17, 08.02.2020
Врачи рассказали о состоянии двух выживших в крушении вертолета Айрата Хайруллина
10:24, 08.02.2020
Тариф на вывоз мусора в РТ подняли на 20%
10:11, 08.02.2020
Банк «Открытие» по итогам 2019 года впервые вошел в топ-6 лидеров потребительского кредитования
09:46, 08.02.2020
Ремонт блока цилиндров двигателя
09:36, 08.02.2020
Минниханов начал субботнюю планерку с минуты молчания в память об Айрате Хайруллине
09:18, 08.02.2020
Погибшего при крушении вертолета депутата Хайруллина похоронят на кладбище в Мирном
08:00, 08.02.2020
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан
22:23, 07.02.2020
Следком РФ назвал предварительные причины падения вертолета под Казанью
20:59, 07.02.2020
«Уйди с дороги, он сейчас точно упадет»: очевидцы рассказали о падении вертолета Хайруллина
20:24, 07.02.2020
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения вертолета под Казанью
19:49, 07.02.2020
Страшные кадры. Появились видео и фото разбившегося под Казанью вертолета Хайруллина
19:33, 07.02.2020
Владелец разбившегося под Казанью вертолета Айрат Хайруллин погиб
19:05, 07.02.2020
Соцсети: в крушении вертолета под Казанью выжили двое
18:42, 07.02.2020
Под Казанью разбился вертолет с тремя людьми, летевший в Матюшино
18:12, 07.02.2020
В Казани по инициативе перевозчиков на автобусные остановки приехали эвакуаторы
17:43, 07.02.2020
В Чистополе кондуктор обматерила и напала на школьника
17:09, 07.02.2020
Утепление лоджии или балкона – стоит ли игра свеч?
16:51, 07.02.2020
Елена Ваенга на передаче Урганта неправильно назвала жителей Челнов
16:25, 07.02.2020
В Челнах водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Он в реанимации
16:14, 07.02.2020
Жители РТ отдали лжеюристу более 7,5 млн рублей
15:34, 07.02.2020
В РТ сотрудники ГИБДД изъяли у водителя 7 кг наркотиков
14:16, 07.02.2020
«Мы воспитываем белоручек»: мэр Челнов о привлечении детей к уборке школы
13:32, 07.02.2020
В РТ иностранные граждане занимались вымогательством денег
11:11, 07.02.2020
За сутки мошенники обманули челнинцев на 3,5 млн рублей
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото Prokazan.ru

Паразиты и нитраты: 32 тонны некачественной еды не дошли до казанских прилавков

Cегодня, 12:16 98 0 Автор: prokazan.ru
Ветслужба Казани отчиталась о своей работе

В мэрии Казани сегодня отчитались от работе городской ветеринарной службы за 2019 год. По данным ведомства, в городе работают передвижные и стационарные лаборатории и контрольные пункты. В течение года они провели более 700 тысяч экспертиз.

Всего было проверено порядка 24 тысяч тонн продукции, 32 тонны по итогам не допустили на прилавки. Причинами, по словам руководителя Исполкома Дениса Калинкина, становятся органические и паразитарные изменения в рыбе, мясе, повышенное содержание нитратов в растительной продукции.

"Государственная ветеринарная служба города проводит ежедневно более 2 тыс. проверок различных видов продукции для того, чтобы на стол казанцев не попала зараженная или недоброкачественная пища. Изъятие из продажи опасного для людей продовольствия – важная форма защиты населения", – пояснил Калинкин.

Напомним, что прошедший год отметился в России ростом заболеваемости животных африканской чумой свиней, гриппом птиц, нодулярным дерматитом, бруцеллезом и бешенством. В Казани было зарегистрировано два случая бешенства у диких лис. 

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
12:30, 04.02.2020
Тест на возраст: что вы знаете о казанском транспорте прошлых лет
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки