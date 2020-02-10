Паразиты и нитраты: 32 тонны некачественной еды не дошли до казанских прилавков

В мэрии Казани сегодня отчитались от работе городской ветеринарной службы за 2019 год. По данным ведомства, в городе работают передвижные и стационарные лаборатории и контрольные пункты. В течение года они провели более 700 тысяч экспертиз.

Всего было проверено порядка 24 тысяч тонн продукции, 32 тонны по итогам не допустили на прилавки. Причинами, по словам руководителя Исполкома Дениса Калинкина, становятся органические и паразитарные изменения в рыбе, мясе, повышенное содержание нитратов в растительной продукции.

"Государственная ветеринарная служба города проводит ежедневно более 2 тыс. проверок различных видов продукции для того, чтобы на стол казанцев не попала зараженная или недоброкачественная пища. Изъятие из продажи опасного для людей продовольствия – важная форма защиты населения", – пояснил Калинкин.

Напомним, что прошедший год отметился в России ростом заболеваемости животных африканской чумой свиней, гриппом птиц, нодулярным дерматитом, бруцеллезом и бешенством. В Казани было зарегистрировано два случая бешенства у диких лис.