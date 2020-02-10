Миндортанс РТ отчитался о ходе строительства Большого казанского кольца. Есть фото

В Миндортрансе РТ рассказали о ходе строительства Большого казанского кольца. Участок, который строят на 1 этапе, составляет 800 метров и пролегает от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

За минувшую неделю полностью были завершены монтаж опалубки, армирование и бетонирование всех 5 подпорных стен. На стройку продолжают завозить песок и вывозить с нее грунт.

Идут работы по армированию, монтажу опалубки и бетонированию стоек опор пешеходного перехода, а также по армированию пролетного строения левого проезда путепровода, монтажу напрягаемой арматуры, протягиванию высокопрочных канатов в каналообразователи, сообщаю в Министерстве.

Продолжается строительство очистных сооружений, ведется устройство колодцев канализационной насосной станции, переустройство высоковольтных линий электропередачи. На стройке заняты 95 человек инженерно-технического персонала и 25 единиц техники.

Общая стоимость строительства 1 этапа составляет более 2 миллиардов рублей. Работы планируется завершить 30 августа 2020 года - к 100-летию ТАССР.