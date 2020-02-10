Госкомитет РТ по биоресурсам прокомментировал слухи о нашествии волков в республике

В Госкомитете Татарстана прокомментировали информацию о нашествии волков в РТ. Ранее в социальных сетях распространяли видеозаписи, на которых были засняты волки. Утверждалось, что это снято в РТ.

"Данные, представленные в видеоролике, неоднократно проверялись сотрудниками Комитета, факты не подтвердились. В республике отсутствует местная популяция волков, имеются лишь единичные и непродолжительные заходы в нашу республику волков из соседних регионов" - заявили в ведомстве.

Комитет ведет постоянный мониторинг охотничьих угодий, ситуация находится на контроле специалистов.

Отметим, что рассылки о нашествии волков получали жители Башкирии, Омской и Томской областей, Южного Урала и других регионов. В большинстве случаев, согласно комментариям местных властей, информация также не подтвердилась.