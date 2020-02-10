Банк «Открытие» удвоил выдачи розничных кредитов в январе 2020 года

В январе 2020 года банк «Открытие» продемонстрировал двукратный рост выдач розничных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, число заемщиков по кредитам наличными увеличилось почти до 16 тысяч человек, объем выдач - до 11 млрд рублей. Аналогичный рост «Открытие» показало в сегменте ипотечного кредитования: число ипотечных заемщиков выросло в 3 раза до 3529 человек, объем выдач – в 2,8 раза до 10 млрд рублей.

«Беззалоговое кредитование и ипотека остаются приоритетным направлением развития розницы в «Открытии», - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Несмотря на традиционно низкую после длительных новогодних каникул клиентскую активность, в январе 2020 года мы продолжили расти в разы быстрее рынка (средние показатели роста розничного кредитования по банковскому сектору составляют 13-15%). На текущий момент наши условия кредитования одни из наиболее интересных среди крупных банков, что дает нам все основания для поддержания таких темпов роста в этом сегменте до конца года».

ПАО Банк ФК «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.